В Уфе закрыли две опасные автозаправки
В Уфе закрыли две опасные автозаправки Фото: Стоп-кадр видео ГТРК-Башкортостан
УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Судебные приставы и прокуроры нанесли визит на две газовые автозаправочные станции в столице Башкирии. Причиной тому послужили выявленные нарушения норм.
Как сообщает «ГТРК-Башкортостан», АЗС находятся на улице Фронтовых бригад и Тухвата Янаби. Оба объекта являются небезопасными, так как находятся в непосредственной близости от мест массового скопления людей.