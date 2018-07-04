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4 июля Среда

Уфа   °

В Башкирии на трех федеральных трассах дорожное покрытие не отвечает нормам безопасности

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии на трех федеральных трассах дорожное покрытие не отвечает нормам безопасности Фото: Ксения Калинина

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

На четырех федеральных трассах в Башкирии в Башкирии дорожное полотно нарушает требования безопасности. Этот факт сотрудники республиканской прокуратуры выявили в ходе проверки. В частности, нарушения найдены на автодорогах М-5 «Урал», М-7 «Волга», Р-240 «Уфа-Оренбург», «Западный обход Уфы».

«На некоторых участках дорожного полотна образовалась колея, были повреждены барьерные ограждения, не установлены дорожные знаки и освещение на пешеходных перехода», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отметим, что в адрес начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства» внесено представление об устранении допущенных нарушений. Меры уже приняты: с подрядчиками заключены госконтракты на ремонт 6 км автодорог М-5 «Урал», Р-240 «Уфа-Оренбург» с колеей. До завершения работ установлены временные предупреждающие о наличии неровностей дорожные знаки, ограничена максимальная скорость движения транспортных средств.

Напомним, предприятие также организовало обновит 168 км трасс по антиколейной технологии.

Теги: прокуратура РБ, федеральные трассы
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