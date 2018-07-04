Фото: Олег Яровиков Сегодня в Башкирии самый жаркий день на этой неделе Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Среда, 4 июля, в Башкирии, считается самым жарким днем на этой неделе. Об этом сообщают специалисты Башгидрометцентра. Температура воздуха по республике поднимется до +36 градусов. Однако по-прежнему в регионе сохраняется предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

«С прохождением фронтального раздела местами по республике ожидаются неблагоприятные метеорологические явления – ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 19-24 м/с», — уточнили в синоптики.

В Уфе сегодня целый день будет солнечно, осадков не ожидается. Столбики термометров днем доберутся до отметки +33 градуса.