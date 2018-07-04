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4 июля Среда

Уфа   °

В туймазинском парке появился новый питомец по кличке Тимоша

ОБЩЕСТВО
Фото: tuvest.ru

В туймазинском парке появился новый питомец по кличке Тимоша Фото: tuvest.ru

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В туймазинском центральном парке культуры и отдыха 1 июля светло-гнедая ослица по кличке Плюша родила здорового малыша. Нового питомца сотрудники парка назвали Тимошей. Через десять минут после рождения малыш уже уверенно стоял на ногах, сообщает газета «Туймазинский вестник».

«Тимоша чувствует себя хорошо, крепнет с каждым днём. Его папа живёт в конно-спортивной школе Альметьевска», – рассказал директор парка Дмитрий Ващук.

Желающие познакомиться с новым питомцем могут найти его возле кассы.

По информации издания, ослица поселилась в Туймазах шесть лет назад. Прошлую зиму Плюша провела в одном из частных дворов в Тубанкуле. Осенью для мамы с сыном будут искать новое, более тёплое жилище.

Теги: животные, отдых
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