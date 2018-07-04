Екатерина Хакимова (слева), Нелли Галлямова (справа)

Фото: из личного архива Лайфхак стобалльниц из Башкирии: как мы сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов Фото: из личного архива

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

О том, как подготовиться к ЕГЭ по физике и получить наивысший балл, агентству «Башинформ» рассказали стобалльницы текущего года из Башкирии.

Екатерина Хакимова, выпускница средней общеобразовательной школы № 16 поселка Приютово Белебеевского района

О подготовке к экзамену

В конце 10 класса я точно решила, что буду сдавать физику, часть лета пыталась заниматься сама, учила все формулы и законы, решала задачи, но когда дело дошло до решения вариантов ЕГЭ прошлых лет, то результат меня удивил. Как сейчас помню, что не могла набрать больше 48 баллов, то есть летом это был мой рекорд. Тогда я поняла, что для уверенности и опыта мне необходим репетитор. С конца лета и до весны я занималась именно с ним. Также постоянно продолжала решать задачи сама, читать книги и справочники, всюду искать полезную информацию по ЕГЭ.

Я готовилась к экзамену ровно год: каждый день, приходя из школы, сначала делала уроки, затем шла к репетитору или занималась самостоятельно. Я благодарна Руслану Нургалеевичу Басантаеву, он научил меня не только решать задачи, но и мыслить физически, привил интерес к этой науке.

О самом экзамене

Единый госэкзамен проходил абсолютно нормально, никаких нарушений не было, организаторы и участники были очень приветливы и доброжелательны.

О волнении

На этом экзамене я волновалась меньше всего. Понимала, что волнение будет лишь мешать мне сосредоточиться, поэтому дала себе установку собраться и выложиться на максимум.

О результате

Еще год назад это была лишь моя мечта, но перед самим экзаменом я была максимально готова к сдаче ЕГЭ по физике, понимала это и надеялась на хороший балл.

О планах

Планирую поступать в Москву в Российский государственный университет нефти и газа им.Губкина или в Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

Советы будущим 11-классникам

1) Составить план занятий (возможно по темам) и не отходить от него, чтобы успеть максимально глубоко и тщательно изучить программу.

2) Вести ведомость результатов и следить за своим прогрессом.

3) Заниматься спортом или танцами (если все свободное время посвятить только подготовке и занятиям, то это скажется на вашем здоровье и настроении).

4) Не забывать про друзей (высокий балл ни по одному из предметов не поддержит вас в трудный момент и не сможет заменить вам тепло близких людей).

5) Развиваться во всех направлениях и быть разносторонним человеком (так вы избежите стресса и риска перегореть от предмета).

6) Не относиться к ЕГЭ легкомысленно (не откладывать все на завтра, рассчитывая на фарт и чудо во время экзамена). Понимать, что это серьезный этап в вашей жизни, требующий серьезного отношения.

7) Хорошо высыпаться (ни в коем случае не готовиться ночью, информацию вы усвоите плохо, а днем будете в разбитом состоянии).

При подготовке к ЕГЭ по физике рекомендую прорешать сборники Демидовой; демоверсии, досрочные варианты и реальные варианты ЕГЭ прошлых лет. Видеть физику во всем, постараться погрузиться и полюбить ее.

Желаю удачи и успехов во всех начинаниях будущим выпускникам!

Еще одна стобалльница по физике нынешнего года Нелли Галлямова, выпускница гимназии №1 из Туймазов

Как я готовилась к ЕГЭ

Физику я решила сдавать в конце 10 класса, так как до этого я точно не знала, с чем свяжу свою жизнь. В начале 11 класса я записалась на курсы по физике, занималась самостоятельно дома, и решала задачи повышенной сложности, которые давал мой преподаватель по физике в школе.

День экзамена настал

На экзамене я чувствовала себя уверенно, хотя до этого немного и волновалась, но, увидев сами задания, я поняла, что они оказались не настолько трудными для меня, потому что пробники, которые мы решали в школе, были сложнее.

100 баллов

100 баллов я не ожидала, но была уверена в том, что результат будет хорошим.

О будущем

Планирую поступать в Московский государственный технический университет имени Баумана или Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Формула успеха для будущих выпускников

Будущим 11-классникам желаю успехов, не волноваться, объективно оценивать свои возможности, ну и конечно побольше практиковаться в решении не только легких задач, но и более сложных.

От себя могу посоветовать очень хороший сайт «Решу ЕГЭ» и сборник типовых вариантов от ФИПИ под редакцией М.Ю.Демидовой.

К слову, по другим предметам у Екатерины и Нелли также высокие баллы.

Между тем, по данным Министерства образования РБ, ЕГЭ по физике писали 5263 человека. 441 из них набрал от 80 баллов и выше. Трое получили наивысший балл, помимо девочек 100 баллов у выпускника уфимской гимназии № 64 Эмиля Садыкова.