Фото: пресс-служба правительства РБ В Башкирии утверждены дополнительные гарантии социальной поддержки детей-сирот Фото: пресс-служба правительства РБ

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На заседании президиума правительства Башкирии 3 июля министр образования РБ Гульназ Шафикова представила изменения в нормативные акты, касающиеся обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся по очной форме.

«Теперь при отсутствии в профессиональных образовательных организациях горячего питания либо при наличии только одноразового горячего питания, отсутствии или недостаточности организационных, кадровых, технических и иных возможностей либо по желанию обучающихся, детям-сиротам выдается денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения продуктов питания, – ежемесячно, а для приобретения одежды, обуви и мягкого инвентаря – ежеквартально», – пояснила глава ведомства.

Кроме того, увеличиваются нормы обеспечения на одного ребенка из-за фактического роста цен по перечню товаров и продуктов.

По информации пресс-службы правительства РБ, принятие соответствующего постановления будет способствовать улучшению содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных образовательных организациях, и реализации мероприятий, предусмотренных госпрограммой «Развитие образования в Республике Башкортостан».