Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.13 ↑

EUR 73.46 ↓

3 июля Вторник

Уфа   °

Уфу сковали многокилометровые пробки

ОБЩЕСТВО
Фото: Яндекс. Карты, Башинформ

Фото: Яндекс. Карты, Башинформ

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфа вечером 3 июля «покраснела» от пробок. Особенно досталось центру столицы. Горожане под палящим солнцем, в 32-градусную жару томятся в душных автомобилях и общественном транспорте.

По традиции, на выезде из города наблюдается километровая пробка. По данным портала «Яндекс. Карты» (актуально на 18.50), автомобилисты попали в «дорожный капкан» на проспекте Салавата Юлаева в сторону аэропорта и на улице Цюрупы – от кольца Центрального рынка до улицы Заки Валиди. Здесь скорость движения транспорта не превышает 5-10 км/ч.

Заторы зафиксированы на улицах Заки Валиди, Пушкина, Ленина, Новомостовой, Сочинской, Октябрьской Революции, Революционной, Коммунистической, Интернациональной, Армавирской, Менделеева, Сельской Богородской, Степана Кувыкина, Перспективной, Вологодской, Трамвайной и на Уфимском шоссе.

Осложняют движение транспорта порядка десяти ДТП, а также дорожные работы.

Общая ситуация на дорогах по пробкам оценивается в восемь баллов.

  

Теги: пробки
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Башкирии напугало сообщение о нашествии ядовитых змей из-за жары
Жители Башкирии получают на свои мобильные телефоны тревожное сообщение. Якобы МЧС распространило предупреждение о резкой активности ранее не замеченных
Жители Башкирии увидят самое длинное лунное затмение и великое противостояние Марса
Жители Башкирии в июле увидят полное лунное затмение и великое противостояние Марса. В уфимском планетарии отметили, что эти два явления случаются весьм
Стала известна причина трехдневной задержки рейса из Уфы в Турцию
По данным, размещенным на онлайн-табло уфимского аэропорта, рейс из столицы Башкирии в Анталию должен вылететь в 7.05 по местному времени. Напомним, тури
Новые правила дорожного движения: появятся новые знаки, полис ОСАГО и анализ крови на алкоголь
С 1 июля в России вступили в силу несколько поправок, регулирующих движение автотранспорта. Они касаются авто с грязным выхлопом, полисов ОСАГО и досмот
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть