Уфу сковали многокилометровые пробки

Фото: Яндекс. Карты, Башинформ

Фото: Яндекс. Карты, Башинформ

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфа вечером 3 июля «покраснела» от пробок. Особенно досталось центру столицы. Горожане под палящим солнцем, в 32-градусную жару томятся в душных автомобилях и общественном транспорте.

По традиции, на выезде из города наблюдается километровая пробка. По данным портала «Яндекс. Карты» (актуально на 18.50), автомобилисты попали в «дорожный капкан» на проспекте Салавата Юлаева в сторону аэропорта и на улице Цюрупы – от кольца Центрального рынка до улицы Заки Валиди. Здесь скорость движения транспорта не превышает 5-10 км/ч.

Заторы зафиксированы на улицах Заки Валиди, Пушкина, Ленина, Новомостовой, Сочинской, Октябрьской Революции, Революционной, Коммунистической, Интернациональной, Армавирской, Менделеева, Сельской Богородской, Степана Кувыкина, Перспективной, Вологодской, Трамвайной и на Уфимском шоссе.

Осложняют движение транспорта порядка десяти ДТП, а также дорожные работы.

Общая ситуация на дорогах по пробкам оценивается в восемь баллов.