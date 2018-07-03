Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.13 ↑

EUR 73.46 ↓

3 июля Вторник

Уфа   °

В Башкирии на выплаты в размере 300 тысяч при рождении первого ребенка могут рассчитывать еще больше семей: что изменилось?

ОБЩЕСТВО
Фото: Карина Камаева

В Башкирии на выплаты в размере 300 тысяч при рождении первого ребенка могут рассчитывать еще больше семей: что изменилось? Фото: Карина Камаева

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка смогут получить еще больше семей.

Сегодня, 3 июля, на заседании президиума правительства РБ, пояснили, что первый ребенок в семье может быть рожден не на территории нашей республики. Кроме этого, увеличивается срок действия свидетельства с 6 до 9 месяцев. Также увеличивается на 6 месяцев срок подачи заявления и документов для семей, где первый ребенок рожден в период с 1 января 2017 года по 1 марта 2018 года.

«Семьи, ранее получившие отказ Госстроя РБ в постановке на учет по причине несоответствия условиям действующего Порядка, после вступления в силу изменений в действующий Порядок будут иметь возможность до 1 сентября текущего  года подать документы повторно»,- отметил зампредседателя Госстроя РБ Егор Родин.

Напомним, для улучшения демографической ситуации в РБ глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал указ, предусматривающий предоставление молодым семьям единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка.

В связи с многочисленными обращениями граждан Рустэмом Хамитовым было поручено внести изменения в действующий порядок в части расширения категорий участников мероприятия и увеличения сроков действия свидетельства.

Данным постановлением усилена ответственность руководителей муниципальных образований в части принимаемых решений руководителями сельских поселений по постановке на учет семей нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как сообщал «Башинформ», в текущем году на выплату пособия запланировано 325 млн рублей. Ожидается, что в течение трех лет сертификаты по этой программе получат более двух тысяч человек.

Теги: выплаты, первенец
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Башкирии напугало сообщение о нашествии ядовитых змей из-за жары
Жители Башкирии получают на свои мобильные телефоны тревожное сообщение. Якобы МЧС распространило предупреждение о резкой активности ранее не замеченных
Жители Башкирии увидят самое длинное лунное затмение и великое противостояние Марса
Жители Башкирии в июле увидят полное лунное затмение и великое противостояние Марса. В уфимском планетарии отметили, что эти два явления случаются весьм
Стала известна причина трехдневной задержки рейса из Уфы в Турцию
По данным, размещенным на онлайн-табло уфимского аэропорта, рейс из столицы Башкирии в Анталию должен вылететь в 7.05 по местному времени. Напомним, тури
Новые правила дорожного движения: появятся новые знаки, полис ОСАГО и анализ крови на алкоголь
С 1 июля в России вступили в силу несколько поправок, регулирующих движение автотранспорта. Они касаются авто с грязным выхлопом, полисов ОСАГО и досмот
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть