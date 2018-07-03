Фото: Карина Камаева В Башкирии на выплаты в размере 300 тысяч при рождении первого ребенка могут рассчитывать еще больше семей: что изменилось? Фото: Карина Камаева

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка смогут получить еще больше семей.

Сегодня, 3 июля, на заседании президиума правительства РБ, пояснили, что первый ребенок в семье может быть рожден не на территории нашей республики. Кроме этого, увеличивается срок действия свидетельства с 6 до 9 месяцев. Также увеличивается на 6 месяцев срок подачи заявления и документов для семей, где первый ребенок рожден в период с 1 января 2017 года по 1 марта 2018 года.

«Семьи, ранее получившие отказ Госстроя РБ в постановке на учет по причине несоответствия условиям действующего Порядка, после вступления в силу изменений в действующий Порядок будут иметь возможность до 1 сентября текущего года подать документы повторно»,- отметил зампредседателя Госстроя РБ Егор Родин.

Напомним, для улучшения демографической ситуации в РБ глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал указ, предусматривающий предоставление молодым семьям единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка.

В связи с многочисленными обращениями граждан Рустэмом Хамитовым было поручено внести изменения в действующий порядок в части расширения категорий участников мероприятия и увеличения сроков действия свидетельства.

Данным постановлением усилена ответственность руководителей муниципальных образований в части принимаемых решений руководителями сельских поселений по постановке на учет семей нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как сообщал «Башинформ», в текущем году на выплату пособия запланировано 325 млн рублей. Ожидается, что в течение трех лет сертификаты по этой программе получат более двух тысяч человек.