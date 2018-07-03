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3 июля Вторник

Уфа   °

В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили об опасном «диком» пляже

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили об опасном «диком» пляже Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в районе Северного автовокзала на берегу реки Белой расположен неофициальный пляж. Его чаще всего посещают жители Орджоникидзевского района. Сотрудники Управления гражданской защиты города (УГЗ), полиции, муниципалитета неоднократно проводят здесь рейды: раздают памятки и предупреждают каждого отдыхающего о правилах безопасности на воде.

По информации пресс-службы УГЗ, на спуске к реке установлено несколько аншлагов с предупреждением «Купаться запрещено!». Эти знаки невозможно не заметить, но люди их игнорируют. Разложившись на берегу, они загорают и купаются. Проверяющие пытаются их убедить, по каким причинам в этом месте купаться запрещено.

«Этот пляж не оборудован для купания и является одним из опасных мест на реке. Здесь легко пораниться корягой, битым стеклом или куском арматуры. Особо опасны провалы на дне, бурное течение или родниковые воды, — пояснили в Управлении. – Да и отдыхать на берегу рядом с кучей мусора не очень-то приятно. Но почему-то людей это не останавливает. Напротив, каждый из них воспринимает предупреждение об опасности с какой-то агрессией. И тот факт, что на несанкционированных пляжах Уфы за последние дни утонуло три человека, их не настораживает. Многие приходят на опасный пляж с детьми. Вряд ли они задумываются, что стоит отвлечься на минуту и оставить ребенка без присмотра, может произойти непоправимое».

В ведомстве настойчиво рекомендуют жителям и гостям столицы купаться на официальных пляжах, где есть спасатели.

  

Теги: пляжи, летний отдых, безопасность
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