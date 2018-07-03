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3 июля Вторник

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Вход на пляж не может быть платным - разъяснения Минэкологии Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Вход на пляж не может быть платным - разъяснения Минэкологии Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимское территориальное управление Минэкологии РБ просит сообщать о фактах взимания платы за вход на пляж.

Вход на пляж не может быть платным. В соответствии с Водным кодексом РФ, поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, информирует ведомство. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Еще одной  статьей Водного кодекса РФ установлены требования к охране водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. Территории, примыкающие к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, являются водоохранными зонами. В их границах устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе установлен запрет движения и стоянки транспортных средств.

О фактах взимания платы за вход на пляж или самовольном строительстве забора у воды с приложением доказательств просят сообщать по телефонам: (347) 218-04-40, (347) 218-04-55 или по адресам электронной почты ufa.mpe@bashkortostan.ru, ecology@bashkortostan.ru.

Теги: водные объекты, Водный кодекс РФ, пляжи
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