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3 июля Вторник

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В Башкирии коммунальщики спасают цветники от палящей жары

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии коммунальщики спасают цветники от палящей жары Фото: автор

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В жаркую погоду, которая сейчас установилась в столице Башкирии, коммунальные службы организовали дополнительный полив зеленых насаждений. Живительную влагу растения получают не только в парках и скверах, но и вдоль улиц. Особое внимание коммунальные службы района уделяют поливу цветников, а также посаженным в этом году деревьям, сообщили в муниципалитете.

«Из-за сильной жары полив зеленых насаждений производится ежедневно», — рассказал директор МУСиБ Рустем Рашитов.
Задействованы поливомоечные машины и тракторы, оснащенные специальным оборудованием.

Кроме полива, коммунальные службы следят за сохранением цветников, а также проводят своевременный покос травы на обочинах дорог и придомовых территориях.

Теги: погода
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