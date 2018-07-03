Фото: автор В Башкирии коммунальщики спасают цветники от палящей жары Фото: автор

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В жаркую погоду, которая сейчас установилась в столице Башкирии, коммунальные службы организовали дополнительный полив зеленых насаждений. Живительную влагу растения получают не только в парках и скверах, но и вдоль улиц. Особое внимание коммунальные службы района уделяют поливу цветников, а также посаженным в этом году деревьям, сообщили в муниципалитете.

«Из-за сильной жары полив зеленых насаждений производится ежедневно», — рассказал директор МУСиБ Рустем Рашитов.

Задействованы поливомоечные машины и тракторы, оснащенные специальным оборудованием.

Кроме полива, коммунальные службы следят за сохранением цветников, а также проводят своевременный покос травы на обочинах дорог и придомовых территориях.