В Башкирии синоптики предупреждают о 36-градусной жаре
УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии 4 июля станет самым жарким на этой неделе, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Максимальные температуры воздуха повысятся до 31-36 градусов. С прохождением фронтального раздела местами по республике ожидаются неблагоприятные метеорологические явления — ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 19-24 м/с. Предупреждающие сообщения рассылает региональное МЧС.
А с 3 по 6 июля местами по югу республики ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.