Фото: ИА «Башинформ» МЧС предупреждает! В Башкирии 4 июля ожидается шквалистое усиление ветра Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В среду, 4 июля, в Башкирии будет действовать штормовое предупреждение. Сообщения уже рассылает республиканское МЧС. В частности, местами ожидаются грозы, град, шквалистое усиление ветра до 19-24 м/с, в горных районах днем температура воздуха +31,+36.

Спасатели напомнили о мерах предосторожности в дни непогоды. Во-первых, отмените все поездки или дела, где из-за разбушевавшейся стихии может быть причинен вред вашему здоровью или жизни. Предупредите родных. Примите меры безопасности. При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.