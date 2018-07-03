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3 июля Вторник

Уфа   °

Журналисты из Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса для региональных СМИ «Панацея»

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Подведены итоги Всероссийского конкурса для региональных СМИ «Панацея». Конкурс noсвящен пропаганде здорового образа жизни и профессии медика, как призванию и служению идеалам великих предшественников. B адрес конкурса поступило 4025 paбот из 78 регионов. В число победителей попали журналисты из Башкирии.

Корреспондент ТРК «Башкортостан» Ирина Миннигалеева заняла первое место в номинации «Люди в беде» за авторское новаторство, профессионализм и богатый экранный язык в документальном фильме «Люди дождя». Второе место в номинации «Здоровье в твоих руках» заняла корреспондент этой же телерадиокомпании Галия Вахитова. Ее документальный фильм «Вижу сны» отмечен членами жюри за драматургическую гармонию и глубину раскрытия образа.

Теги: конкурсы, СМИ
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