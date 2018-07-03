ИА «Башинформ» возглавило рейтинг цитируемости «Медиалогия» в I квартале 2018 года

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Агентство «Башинформ» бессменный лидер цитируемости среди республиканских СМИ. Это подтверждает обновленный рейтинг «Медиалогии» за I квартал 2018 года. За это время индекс цитируемости нашего издания повысился до 174,68. За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 124,12.

На втором месте с прошлого года остается ГТРК «Башкортостан» — индекс цитируемости 88,15. На третьем — «Коммерсант-Башкортостан» (58,87).