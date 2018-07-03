Фото: автор Печальные «рекорды» начала купального сезона в Башкирии: 15 утопленников за 10 дней Фото: автор

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Статистика начала купального сезона в Башкирии заставляет задуматься: за последние 10 дней в водоемах республики утонули 15 человек. Львиная доля несчастных случаев происходит из-за нарушений правил поведения на воде и купания на необорудованных пляжах, где нет спасателей.

Последний случай со смертельным исходом произошел в Уфе вечером 2 июля на несанкционированном пляже. В 100 метрах от официальной зоны отдыха «Солнечный» столичные спасатели извлекли тело 34-летней женщины. Уроженка Туймазинского района приехала в столицу республики в гости к подруге и утонула, сообщает городское Управление гражданской защиты.

При этом сотрудники поисково-спасательного отряда вышеназванного ведомства совместно со спасателями-общественниками не дали утонуть 20 гражданам, в том числе четырем детям. Из этого числа спасенных пять человек (из них трое детей) чуть не погибли, отдыхая на необорудованном пляже на реке Уфе. Раньше там располагалась зона отдыха «Водопад», но в этом году она не функционирует, так как отсутствует арендатор. Однако жители по привычке ходят на этот пляж отдыхать, поэтому было принято решение выставить дополнительный пост спасателей, пояснил первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов.

Много происшествий на воде случается на озере Теплом. На его территории действуют два официальных пляжа, где разрешено купаться. Только там дежурят спасатели, имеются буйки и лежаки.

Справка. Официальные зоны отдыха в летний период в Уфе: Кировский район — «Солнечный» (р. Белая), Октябрьский район — «Сипайловское Сочи» (р. Уфа), «Берег солнца» (р. Уфа), «Кашкадан» (оз. Кашкадан), в Калининском районе — «Гольфстрим» и «Райский берег» (оз. Теплое), «Песчаный» (р. Уфа), в Демском районе — «Карьерное» (оз. Глубокое) и в Ленинском районе — «Затон» (р. Белая).