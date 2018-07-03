Фото: Олег Яровиков Большой республиканский августовский педсовет пройдет в Уфе 10 августа Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Большой республиканский августовский педсовет пройдет в Уфе 10 августа. Площадка, где состоится пленарное заседание, пока уточняется. Тема ежегодного учительского форума — «Создание современной безопасной образовательной среды». В его работе примут участие главы министерств и ведомств, ректоры вузов и директора ссузов, главы администраций и их заместители по социальным вопросам, председатели профсоюзных организаций, начальники РОНО городов и районов, научная и педагогическая общественность, представители СМИ.

Пленарной части совещания будут предшествовать дискуссионные площадки по различным направлениям. В частности, рассмотрят вопросы введения новых методов обучения и воспитания, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, создания условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, модернизации профессионального образования, создания условий для развития современного инклюзивного образования.

Дискуссионные площадки начнут работать в 10 часов, пленарное заседание состоится в 14 часов.