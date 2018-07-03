В Башкирии изменили закон об охране здоровья граждан
УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Вступил с силу Закон Республики Башкортостан «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об охране здоровья граждан в Республике Башкортостан», принятый депутатами Государственного Собрания на заседании 22 июня. Документ подписан главой Башкортостана.
«Законом расширены полномочия органов государственной власти республики в сфере охраны здоровья, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев. — В частности, к ним отнесены организация медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд Башкортостана и установление порядка оценки последствий принятия решения о ликвидации медицинской организации, подведомственной органам исполнительной власти республики».
Кроме того, изменился порядок формирования общественного совета, который проводит оценку качества условий оказания услуг медицинскими организациями. Если ранее такой совет формировался органом исполнительной власти в сфере охраны здоровья, то теперь его будет формировать Общественная палата республики. Это позволит добиться большей объективности при проверке качества условий оказания услуг медучреждениями. Результаты таких проверок будут учитываться при оценке деятельности руководителей медицинских организаций.