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3 июля Вторник

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Аэропорт «Уфа» покажет работу бортпроводников изнутри

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Аэропорт «Уфа» покажет работу бортпроводников изнутри Фото: автор

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Аэропорт «Уфа» честь Всемирного дня бортпроводника гражданской авиации проведет мастер-класс.

12 июля отмечается День  бортпроводников гражданской авиации. В этот день в честь профессионального праздника работников гражданской авиации международный аэропорт «Уфа» совместно с авиакомпанией Utair впервые организуют совместный мастер-класс.

Гости мероприятия смогут поучаствовать в тренировочной имитации полета, увидеть, как организуется работа кабинного экипажа, на себе испытать, как и что делают бортпроводники в стрессовых и аварийных ситуациях на борту. Участники мастер-класса  узнают, что собой представляет профессия бортпроводника, и смогут задать любые интересующие вопросы действующим членам экипажей.

Участники мероприятия будут отобраны по результатам конкурса в группе международного аэропорта «Уфа» в Instagram.

Теги: гражданская авиация
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