Фото: ИА «Башинформ» Из-за аварии на трубопроводе в жилых домах на трех улицах Уфы отключено ГВС Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Аварийное отключение произошло в Советском районе Уфы 3 июля. К месту прорыва трубопровода приехала спецбригада работников и обнаружила течь по улице Айской между домами 64/2 и 64/3.

До 20 часов вторника горячее водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

Айская, 48,50,52,54,54/1,56,58,60,60/1,62,64,64/1,64/2,64/3,64/4,

Кирова, 93,95,97,99,99/2,99/3,101,101/1,101/2,101/3,

Революционная, 88,90,90/1,92,92/1,92/2,92/3,96,96/1,96/2,154.