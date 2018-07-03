Фото: ИА «Башинформ» В России могут создать альтернативный интернет Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Россия обладает всеми возможностями для создания альтернативного интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илью Рогачева.

В МИД подчеркнули, что политика России не направлена на обособление интернета.

«К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов, — указал собеседник ТАСС. — Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета».

Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, добавил дипломат, но на данный момент такая цель не стоит.

Илья Рогачев выразил мнение, что на самом деле цензура киберпространства в западных странах развита гораздо больше, чем в России.

«Они применяют свои механизмы, но это не значит, что мы не должны «прикрывать» интернет на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму», — считает он.