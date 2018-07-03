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3 июля Вторник

Уфа   °

Маме двоих маленьких детей из Башкирии нужна помощь, чтобы победить рак

ОБЩЕСТВО
Фото: личный архив Расили Ахмадуллиной

Фото: личный архив Расили Ахмадуллиной

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

31-летняя жительница Нуримановского района, ее супруг и двое детей надеются на помощь неравнодушных людей. У Расили Ахмадуллиной обнаружено злокачественное новообразование.

Женщина в 2016 году родила вторую дочь и через два месяца пошла на плановый прием к врачу, тогда ей и  поставили диагноз: рак шейки матки, 3 стадия. После этого Расиля прошла лечение в Республиканском онкологическом диспансере, и как казалось, болезнь отступила. Через какое-то время молодая мама простудилась. По словам родственников, ее беспокоил сильный кашель и болело сердце. Врачи сначала лечили пневмонию, потом обнаружили жидкость в сердце, после чего женщину прооперировали, но ей не стало лучше, и она продолжила ходить по больницам. И наконец, после очередного посещения доктора, Расиле вынесли вердикт: метастазы в костях, легких, в лимфоузел шеи. Позади три курса химиотерапии и 4 курса лучевой терапии. Для продолжения лечения, необходима финансовая помощь.

Сейчас женщина лежит в больнице в селе Красная горка. Уже целый месяц она практически не ест, но не сдается. Дома ее ждут любящий муж и дети, младшей исполнилось три года, старшей 9 лет. В настоящее время девочки у бабушки, а муж работает и в поисках денег развешивает объявления.

Все свои средства на лечение 31-летней женщины друзья и родственники Ахмадуллиных уже исчерпали, поэтому семья Расили просит помощи у неравнодушных людей.

Карта Сбербанка 4276806036198090 (привязана к номеру 8 (965) 6458179 на имя Расиля Талгатовна.

Теги: благотворительность, помощь
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