Фото: скриншот видео В одном из городов Башкирии сняли на видео явление, похожее на торнадо Фото: скриншот видео

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В городе Нефтекамске местные жители стали свидетелями природного явления, похожего на торнадо. Видео снято неподалеку от торгового центра «Европейский» и опубликовано в группе «Типичный Нефтекамск».

На кадрах видно, как несколько раз столб пыли воронкой поднимается снизу вверх до неба.

Пылевой вихрь действительно напоминает торнадо, но по силе не относится к классу подобных природных бедствий, отмечают специалисты. В отличие от смерча или торнадо, пылевые вихри не связаны с облаками. Вихревое движение воздуха возникает у поверхности земли днем обычно в жаркую погоду при сильном прогреве земли солнечными лучами. Вихрь имеет вертикальную или слегка наклонённую к горизонту ось вращения, высота вихря составляет обычно 10-20 метров, время существования — несколько секунд или минут. Такой вихрь способен переносить на незначительное расстояние песок, камешки, небольшие предметы.

Последствия торнадо и смерча гораздо разрушительнее. Чаще всего они поражают североамериканский континент. Вторым местом образований торнадо считается Европа. В России последние годы из-за постепенного повышения температуры воздуха число возникающих торнадо также увеличивается. Самый сильный смерч в Башкирии был 1 июня 2007 года, он поразил Дюртюлинский район. Обошлось без человеческих жертв, но многие дома оказались непригодными для жилья. В прошлом году в июле смерч пронесся над озером Ургун в Учалинском районе. В результате разгула стихии никто не пострадал.