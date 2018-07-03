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3 июля Вторник

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В Башкирии пассажирам электрички раздавали мороженое

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии пассажирам электрички раздавали мороженое Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Необычную акцию организовали работники Башкортостанской пригородной пассажирской компании.  В электропоезде, следовавшем по маршруту Уфа — Раевка, они сегодня бесплатно раздавали мороженое пассажирам старшего возраста. Чтобы сделать пожилым людям приятное в знойный день, сотрудники транспортной компании, ехавшие в электропоезде, единодушно решили скинуться и на собранные средства купили шоколадное и пломбирное лакомство. Почин тут же был поддержан другими пассажирами. Бабушкам и дедушкам также вручили газеты, журналы.

«Такие примеры благотворительности, а по большому счету, проявление уважения и внимания к людям пожилого возраста, достаточно часто можно встретить в наших пригородных поездах. Если у какой-либо старушки не хватает на проезд, тут же находится сердобольный пассажир, который доплатит за билет. Пожилым всегда помогут подняться в вагон и занести поклажу. Так поступают многие наши кассиры и охранники. У нас очень хорошие люди, которые каждый день совершают простые и добрые поступки», — отметил пресс-секретарь Башкортостанской ППК Сергей Спатар.

Теги: железная дорога, благотворительность, БППК
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