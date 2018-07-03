Жители Башкирии могут подписаться на периодику по льготным ценам
Жители Башкирии могут подписаться на периодику по льготным ценам Фото: serovglobus.ru
УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.
С 1 по 10 июля во всех отделениях почтовой связи проходит республиканская декада подписки на второе полугодие 2018 года. В этот период на районные и городские издания ГУП РБ издательский дом «Республика Башкортостан» можно подписаться со скидкой до 10%. Подписная кампания на районные и городские издания продлена до 15 июля 2018 года. Все, кто оформит абонемент на местную прессу в этот период, будут получать газеты с 1 июля 2018 года (все уже вышедшие номера им положат в почтовые ящики).