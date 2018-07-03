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3 июля Вторник

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Смотри «Человека-муравья» в «Киномакс-Уфа»: стремительные герои MARVEL на правильном экране!

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ОБЩЕСТВО

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

  Уже в этот четверг в прокат выходит самый ожидаемый блокбастер июля «Человек-муравей и Оса» от Киновселенной MARVEL! Смотри его на огромном экране в самом большом* кинозале Уфы — кинозале LUXE в «Киномакс-Уфа».

Если ты тоже задавался вопросом, где же был Человек-муравей, пока Мстители сражались с Таносом, ответ не заставит себя ждать. Действия «Человека-муравья и Осы» разворачиваются в аккурат после событий фильма «Первый мститель: Противостояние» и «Войной Бесконечности». Скотт Лэнг возвращается в свой город, чтобы быть ближе к дочке, но его снова ждёт опасное задание. Хотя, возможно, на этот раз будет проще, ведь теперь у него есть напарница: быстрая, тонкая и опасная Оса.

Кевин Файги, глава Marvel Studios, уже подтвердил, что «Человек-муравей и Оса» будут напрямую связаны с «Мстителями 4». А после титров зрителей ждут две важные сцены.

Показы блокбастера в кинозале LUXE стартуют 5 июля! Билеты на них скоро появятся в продаже на сайте «Киномакс-Уфа»﻿.

Возрастное ограничение картины: 12+

*кинозал LUXE кинотеатра “Киномакс-Уфа” превосходит по размерам кинозалы других кинотеатров города Уфы по состоянию на 01.07.18 г.

Теги: кино, блокбастеры, Marvel, Киномакс
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