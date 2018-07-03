В Уфе на улице Калинина закрыто движение
В Уфе на улице Калинина закрыто движение Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Уфе на улице Калинина временно закрыто движение. Ограничение вводится в связи с проведением дорожных ремонтных работ: подрядная организация ООО «Автодорстрой» производит устройство нижнего слоя асфальта, сообщили в муниципалитете.
Всего в рамках реализации проекта «БКД» в Орджоникидзевском районе планируется провести капитальный ремонт на 18 участках улично-дорожной сети. На сегодняшний день ремонтом охвачены все объекты. Работы ведутся согласно графику.