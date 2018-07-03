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3 июля Вторник

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Секретарь Президиума «Справедливой России» обсудила с главой ЦИК Башкирии подготовку к выборам

ПОЛИТИКА

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Секретарь Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия» Ирина Петеляева встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Хайдаром Валеевым. В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки и проведения выборов депутатов Государственного Собрания — Курултая Башкортостана шестого созыва, которые состоятся 9 сентября 2018 года.

Хайдар Валеев отметил, что региональное отделение «Справедливой России» активно участвует в общественно-политической жизни республики, о чем говорят результаты двух последних избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. По их итогам партия значительно увеличила количество избранных депутатов, сообщили в Центризбиркоме.

Теги: выборы в Госсобрание РБ, партии
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