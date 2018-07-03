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3 июля Вторник

Уфа   °

В Башкирии учителя географии соберутся на очередной слет

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии учителя географии соберутся на очередной слет Фото: автор

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане пройдет Республиканский слет  учителей географии. В этом году слет, который является проектом регионального отделения Русского географического общества, проводится уже в третий раз при поддержке Министерства образования  РБ, Министерства природопользования и экологии РБ, городских и районных методических объединений географов, а также местных отделений РГО.

Перед организаторами и участниками слета ставятся серьезные задачи: участие в разработке Концепции географического образования; обсуждение содержания регионального компонента для  профессионального стандарта учителя географии; вовлечение учителей в процесс обновления Концепции развития особо охраняемых природных территорий Башкортостана; знакомство с инновационными приемами и методами обучения географии и экологии; знакомство с опытом работы муниципальных районов по развитию туризма и организации отдыха населения.

В 2018 году слет посвящается Всемирной Фольклориаде, которая пройдет в Башкортостане в 2020 году.  Предполагаемое количество участников слета — 400 человек. В программных мероприятиях и на дискуссионных площадках учительского слета будут  обсуждаться задачи по сбору и обобщению методических материалов по нематериальному культурному наследию народов республики — обряды, этнография, фольклор, искусство.

Состоится также знакомство учителей географии из районов и городов республики с опытом работы Ишимбайского района по развитию туризма и организации активного отдыха населения.

В качестве домашнего задания команды учителей представят комиссии информационные стенды по нематериальному культурному наследию населения своего района или города. На карте района должны быть обозначены конкретные населенные пункты, где сосредоточены основные центры культурного наследия этносов, проживающих в данной местности; перечислены примеры наиболее ярких мероприятий (праздников, фестивалей, конкурсов, обрядов) с указанием даты и места проведения, с приложением фото-материалов. Приветствуется информация о наиболее ярких представителях этнической культуры населения, коллективах и индивидуальных исполнителях. Кроме того, команды, подготовившие показательные выступления по жанрам нематериального культурного наследия  - песни, сказания, обряды, игра на национальных инструментах — получат дополнительные баллы.  Победителей ждут дипломы и призы от Башкирского отделения РГО.

В рамках слета состоится мастер-класс доктора филологических наук, сэсэнии Розалии Султангареевой, посвященный нематериальной духовной культуре башкирского народа. В финальной части форума его участники соберутся у подножия горы Тора-Тау.

Открытие слета  состоится 6 июля в 15.00  в Ишимбайском районе, недалеко от деревни Хазино.

Теги: образование, слет, РГО, география
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