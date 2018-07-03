Фото: mgazeta.com В Уфе обсудят участие образовательных учреждений Башкирии в Туринском процессе Фото: mgazeta.com

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

﻿ Сегодня, 3 июля, в Башкирском институте социальных технологий – Центре ЮНЕВОК в Российской Федерации, начинает свою работу Международный форум, в центре внимания которого будет участие профессиональных образовательных учреждений Башкортостана в Туринском процессе. Спикеры форума – представитель Европейского фонда образования Франка Крестани (Италия), директор московского Центра изучения проблем профессионального образования Ольга Олейникова, координатор Туринского процесса в Республике Башкортостан, директор Башкирского института социальных технологий Танзиля Нигматуллина. Проект был предложен Европейским фондом образования при Европейской Комиссии еще в 2010 году. Его лозунг – Working together. Learning for life («Работаем вместе. Учимся всю жизнь»). По своей сути – это система регулярных международных конференций, на которых Европейский фонд образования представляет обзор развития профобразования и обучения в странах Европы и странах, с которыми он сотрудничает.

Основная цель Туринского процесса – формирование политики в области профессионального образования и обучения; аналитическая экспертная оценка по вопросам развития профобразования в странах-участниках; помощь в совершенствовании профобразования, сопровождение проектов, предоставление базы инновационных технологий, лучших методических материалов, обсуждение проблем в рамках структурированного диалога и выработка конкретных рекомендаций, общего понимания среднесрочной перспективы в части подготовки современных кадров.

Вопрос о подготовке профессиональных кадров для социально-экономической сферы, прежде всего в области рабочих профессий, стоит достаточно остро для всего международного сообщества. Не случайно участниками проекта стали более 30 стран мира, с 2010 года к нему присоединилась Россия.

Одной из инновационных технологий в повышении качества подготовки профессиональных кадров стало международное движение WorldSkills, позволяющее оценить уровень квалификации рабочей силы. Башкортостан демонстрирует здесь достойные результаты. Для дальнейшего развития исследовательской базы, методологии продвижения эффективных технологий повышения уровня профессионального образования в марте 2018 года республика вошла в состав городов и регионов Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Пермский край), включившихся в реализацию Туринского процесса.

«Участие Башкортостана в этом проекте позволит использовать мировые практики для повышения качества подготовки выпускников СПО и вузов; привлечения работодателей и бизнеса, внедрения национальных стандартов качества, мобильности выпускников и, что немаловажно, позиционирование Республики Башкортостан как региона, способного своевременно и адекватно реагировать на вызовы современности», - отметили организаторы форума в Уфе.