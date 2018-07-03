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3 июля Вторник

Уфа   °

В Уфу возвращаются летние дожди

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфу возвращаются летние дожди Фото: Ксения Калинина

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

На этой неделе в Башкирии характер погоды немного изменится. Жара спадет: в республику вернутся кратковременные дожди. По данным сервиса «Гисметео Уфа», осадки проявят себя уже в среду, 4 июля. Но ненадолго. Температура воздуха едва спадет: +31 градус днем. В последующие два дня ожидаются грозы.  

До конца июля в столице Башкирии будут образовываться тучи, однако затяжных дождевых серий синоптики и не прогнозируют. В последнюю неделю месяца дожди задержатся в Уфе с перерывами на солнце. Температура воздуха не упадет ниже +21 градусов.  

Теги: прогноз погоды, Уфа
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