Фото: Ксения Калинина В Уфу возвращаются летние дожди Фото: Ксения Калинина

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

На этой неделе в Башкирии характер погоды немного изменится. Жара спадет: в республику вернутся кратковременные дожди. По данным сервиса «Гисметео Уфа», осадки проявят себя уже в среду, 4 июля. Но ненадолго. Температура воздуха едва спадет: +31 градус днем. В последующие два дня ожидаются грозы.

До конца июля в столице Башкирии будут образовываться тучи, однако затяжных дождевых серий синоптики и не прогнозируют. В последнюю неделю месяца дожди задержатся в Уфе с перерывами на солнце. Температура воздуха не упадет ниже +21 градусов.