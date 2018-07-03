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3 июля Вторник

Уфа   °

В Уфе снесли незаконно установленный торговый павильон

ОБЩЕСТВО
Фото: Администрация Октябрьского района Уфы

В Уфе снесли незаконно установленный торговый павильон Фото: Администрация Октябрьского района Уфы

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Незаконная постройка находилась на территории Октябрьского района Уфы. 2 июля рабочие демонтировали торговый павильон, установленный по проспекту Октября, 79/3.

  По сообщениям отдела координации торговли, общественного питания и услуг администрации района, хозяев павильона заранее предупредили о сносе конструкции. Однако бизнесмен отказался выполнять предписание.

  «Павильон доставлен в специализированное место для хранения. Там он будет хранится до тех пор, пока собственник не решит забрать его. Кроме того, он должен будет возместить затраты за вывоз и хранение», — объяснили специалисты.

Теги: демонтаж, незаконная постройка, Уфа
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