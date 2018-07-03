Фото: ИА «Башинформ» Правительство Башкирии утвердило план работы на третий квартал 2018 года Фото: ИА «Башинформ»

Правительство Башкирии опубликовало организационный план работы на третий квартал 2018 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Например, в июле обсудят возобновление естественной убыли населения и меры по стабилизации ситуации. В августе Правительству доложат о ходе подготовки документа планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам на территории Башкортостана, обсудят возможности получения в МФЦ нескольких услуг при подаче единого заявления. Также в третьем квартале утвердят проектную инициативу «Овощи круглый год», концепцию развития сельских библиотек в условиях цифровизации и информатизации.

Кроме того, в планах принять противораковую программу, создать фонд науки.

Запланировано несколько бизнес-миссий в Ставропольский край и Москву, выезд башкирской делегации в Троицк Челябинской области на сабантуй, в Чебоксары на заседание Совета по сотрудничеству регионов ПФО с городами Верхнего и Среднего течение реки Янцзы.

В Башкирию ожидается приезд делегации Санкт-Петербурга и журналистов из Японии для участия в пресс-туре по Башкортостану.

Подробный план работы Правительства можно изучить на сайте﻿.