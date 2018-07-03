Фото: ИА «Башинформ» Подростков-инвалидов приглашают к обучению английскому языку в бесплатной онлайн-школе Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Антишкола Ани Стоговой и фонд «Гольфстрим» начали благотворительный проект по онлайн-обучению для подростков с инвалидностью, сообщается на сайте организаторов.

Обучение проводится бесплатно. Подростки из разных регионов будут заниматься в Антишколе по 14-дневному онлайн-курсу «Общаемся с иностранцами без учебников и алфавита».

«Мы давно исследуем мотивацию и возможности человеческого мозга и считаем, что каждый может начать говорить на иностранном языке, главное — найти правильный подход к обучению. Мы хотим, чтобы у ребят появился шанс расширить зону комфорта и увереннее чувствовать себя в общении с людьми», – отмечает Аня Стогова, основатель Антишколы носителей языка.

Преподаватели Антишколы обещают вдохновить человека на обучение и таким образом внедрять язык в повседневную жизнь, сформировать языковую базу, достаточную для общения с иностранцами.

«Программа нацелена на приобретение подопечными фонда «Гольфстрим» базовых языковых знаний, расширение их кругозора. Каждое занятие имеет значение – одна встреча может поменять мир ребенка, его цели и ориентиры. Мы хотим, чтобы у подростков с инвалидностью была возможность не замыкаться в своем маленьком мире, пообщаться с успешными людьми, найти для себя интересное занятие и возможность заработать», – сказала президент фонда «Гольфстрим» Марина Зубова.

Чтобы записаться на курс, нужно отправить запрос в свободной форме по адресу iravarf@outlook.com.