Абитуриенты с инвалидностью могут задать вопросы по поступлению в вузы на горячей линии

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Общественной палате РФ заработала горячая линия для людей с ограниченными возможностями здоровья, поступающих в вузы. Теперь абитуриенты с инвалидностью могут сообщить о нарушениях при приеме документов, проведении вступительных испытаний, несоблюдении предоставляемых им льгот при поступлении и других нарушениях их права на образование, сообщает Агентство социальной информации.

Все сообщения и жалобы будут оперативно рассмотрены с участием представителей Минобрнауки России.

Сейчас в вузах предусмотрена 10-процентная квота для инвалидов на бюджетные места. С 2018 года абитуриенты с особыми потребностями получили право подавать документы по этой квоте сразу в пять вузов.

Эксперты горячей линии готовы отследить не только нарушения прав людей с инвалидностью и оказать оперативную помощь абитуриентам в защите их интересов, но и принять системное решение проблем, с которыми они могут столкнуться.

Телефон горячей линии: +7 (800) 737-77-66. Время работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 (время московское), в пятницу с 9.00 до 16.45. Звонок из любого региона России бесплатный.

Также обращения можно направить на адрес электронной почты: hotline@oprf.ru