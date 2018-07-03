От бэтмобиля до пиратского корабля: в столице Башкирии прошел юбилейный семейный фестиваль «Парад колясок»

Фото: Владимир Скрипник | Видео: телеканал «Вся Уфа»











Фото: Владимир Скрипник

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Десятки молодых семей вместе детьми собрались в центре города перед ГКЗ «Башкортостан», чтобы поучаствовать в юбилейном семейном фестивале «Парад колясок». Одни, чтобы удивить жюри своими творениями, другие – просто поучаствовать. По информации﻿ телеканала «Вся Уфа», это мероприятие – повод для воплощения фантазий. Участники представили бэтмобиль, байк, дракона, юрту, шатер, ульи для пчелок, строительную технику, солнечную систему, пожарную машину и самолет. Своим масштабом и обилием деталей привлекла внимание копия пиратского корабля.

По мнению организаторов, уфимский парад колясок стал достаточно полноценным и является одним из лучших праздников в России. Для участия в нем приезжают семьи из других регионов.

«Есть стандарты. Ежегодно есть новые тенденции. Тем не менее, каждый год находятся люди, которые нас удивляют. Если бы было каждый год одно и то же, было бы скучно. Дети каждый год рождаются. Для каждого ребенка, для каждой семьи это отдельный праздник. Может в следующий раз они придут сюда с внуками», — сказал организатор мероприятия Айрат Гильманов.

Победители выиграли ценные призы. Награждение участников за самую творческую коляску прошло в парке имени Ивана Якутова.

Как сообщало агентство «Башинформ», традиционное шествие самых ярких и оригинально оформленных колясок для детей в этом году прошло в 10-й раз.