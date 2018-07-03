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3 июля Вторник

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Сотрудники уфимского аэропорта смогут оказывать первую доврачебную помощь

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба аэропорта «Уфа»

Сотрудники уфимского аэропорта смогут оказывать первую доврачебную помощь Фото: пресс-служба аэропорта «Уфа»

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На базе Республиканского кардиологического центра более 20 работников международного аэропорта «Уфа» прошли обучение по оказанию первой помощи при острых сердечно-сосудистых заболеваниях и овладели навыками работы на автоматическом наружном дефибрилляторе. По информации пресс-службы столичного авиаузла, работникам здравпункта — врачам и фельдшерам, а также агентам службы организации пассажирских перевозок и агентам по обслуживанию лиц с ОФВ вручили сертификаты Европейского совета по реанимации, подтверждающие их право и умение оказывать первую доврачебную помощь.

Обучение было организовано в рамках проекта «Экстренная помощь доступна всем», который реализуется в Башкортостане по инициативе Республиканского кардиологического центра при поддержке Министерства здравоохранения РБ. Проект направлен на усиление мер по снижению смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе от внезапной остановки сердца.  

Теги: аэропорт, медицина
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