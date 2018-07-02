Фото: Depositphotos.com Землю 23 июля накроет магнитная буря Фото: Depositphotos.com

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

К Земле приближается магнитная буря класса G1, что равнозначно термину «слабая магнитная буря». Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) опубликовала прогноз, согласно которому магнитосфера будет возбужденной 15, 20 и 22 июля. Полностью магнитная буря накроет Землю 23 июля, информирует газета «Известия».

Известно, что магнитные бури оказывают серьезное влияние на здоровье человека: многие испытывают сильные головные боли, усталость и учащенное сердцебиение, раздражаются и беспричинно тревожатся. Однако, подобные бури могут оказывать незначительное воздействие на электросети и системы управления космическими аппаратами.

Как сообщалось ранее, в этом году примерная по силе магнитная буря была 2 июня, а самая крупная — 20 апреля.