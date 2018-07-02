Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.75

EUR 72.99

2 июля Понедельник

Уфа   °

Землю 23 июля накроет магнитная буря

ОБЩЕСТВО
Фото: Depositphotos.com

Землю 23 июля накроет магнитная буря Фото: Depositphotos.com

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

К Земле приближается магнитная буря класса G1, что равнозначно термину «слабая магнитная буря». Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) опубликовала прогноз, согласно которому магнитосфера будет возбужденной 15, 20 и 22 июля. Полностью магнитная буря накроет Землю 23 июля, информирует газета «Известия».

Известно, что магнитные бури оказывают серьезное влияние на здоровье человека: многие испытывают сильные головные боли, усталость и учащенное сердцебиение, раздражаются и беспричинно тревожатся. Однако, подобные бури могут оказывать незначительное воздействие на электросети и системы управления космическими аппаратами.

Как сообщалось ранее, в этом году примерная по силе магнитная буря была 2 июня, а самая крупная — 20 апреля.

Теги: магнитные бури
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В России вступили в силу новые правила продажи алкоголя
С 1 июля 2018 года в России вступили в силу новые правила продажи алкоголя. Об этом сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав
Стала известна причина трехдневной задержки рейса из Уфы в Турцию
По данным, размещенным на онлайн-табло уфимского аэропорта, рейс из столицы Башкирии в Анталию должен вылететь в 7.05 по местному времени. Напомним, тури
В каких домах Уфы отключат горячую воду с 2 по 13 июля - адреса
Предприятие «БашРТС» сообщило об очередном отключении горячей воды в Уфе для проведения ремонтных работ. С 2 по 13 июля без горячей воды останутся уфи
В Башкирии первая рабочая неделя июля начнется с жары до 33°
В Башкирии первая рабочая неделя июля начнется с жары. По информации Башгидромета, 2 июля жителей республики ожидает малооблачная погода без осадков. Ве
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть