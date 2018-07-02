Фото: автор Турпоток из России в Турцию достиг рекордных показателей Фото: автор

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Анталью с начала этого года посетили 1,9 млн россиян. Это почти на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Интерфакс» со ссылкой на издание Hürriyet информирует, что турпоток из России достиг рекордных показателей.

В июне в Анталью приехали почти 827 тысяч российских туристов (+28,5% по сравнению с июнем 2017 года). Сообщается, что всего с января по июнь 2018 года в Турцию приехали 4,9 млн иностранных туристов. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Вырос поток туристов из Германии, Польши, Нидерландов, Швеции, Украины, Финляндии, Дании, Белоруссии, Казахстана и Израиля.