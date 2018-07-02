Фото: пресс-служба Минэкологии РБ Житель Башкирии ограничил людям доступ к реке Картышла с помощью забора и мусора Фото: пресс-служба Минэкологии РБ

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Стерлитамакское территориальное управление Минэкологии Башкортостана поступила жалоба от местных жителей. По их словам, какой-то гражданин огородил деревянным забором берег реки Картышла, а также захламил свой участок разнообразным мусором.

В пресс-службе регионального министерства сообщили, что специалисты Ишимбайского территориального управления выехали на место. Факты, указанные в жалобе местных жителей, были подтверждены, а также выявлены нарушения природоохранного законодательства.

Действительно, гражданин ограничил свободный доступ граждан к реке. Деревянный забор тянулся от кромки берега до его домовладения. Прилегающая территория превратилась в свалку из-за складирования бытового мусора: везде валялись пластиковые бутылки, картон, вещи. Площадь захламления составила четыре квадратных метра.

«В отношении нарушителя госинспектором возбуждено дело об административном правонарушении, а также предложено устранить ограничение доступа граждан к реке в добровольном порядке и ликвидировать захламление в ближайшее время», — сообщили в ведомстве, добавив, что данное правонарушение находится на контроле Минэкологии РБ.