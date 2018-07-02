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2 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии прокуратура потребовала обеспечить больницу недостающим медоборудованием и пожарной сигнализацией

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии прокуратура потребовала обеспечить больницу недостающим медоборудованием и пожарной сигнализацией Фото: автор

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура города Салавата с привлечением специалистов пожарного и санитарно-эпидемиологического надзора проверила городскую больницу. По информации пресс-службы надзорного ведомства, были выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

«В некоторых тамбурах палат и кабинетах персонала отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация. Ряд кабинетов и коридоров не соответствовали требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и требовали ремонта. Кроме того, больница была не полностью укомплектована медицинским оборудованием. Например, в отделении реанимации для новорожденных не было аппарата искусственной вентиляции легких и передвижного аппарата ЭКГ, а в инфекционном отделении — прикроватного кардиомонитора», — сообщили в местной прокуратуре.

Прокурор города обратился в суд с иском, в котором потребовал обязать городское медучреждение и региональный Минздрав обеспечить больницу необходимым медоборудованием и провести ремонт зданий. Суд требования истца удовлетворил. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Теги: прокуратура, суд, медицина
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