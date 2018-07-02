Фото: Яндекс. Карты На выезде из Уфы автомобилисты попали в пробку Фото: Яндекс. Карты

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе вечером 2 июля на выезде из Уфы образовалась двухкилометровая пробка. По данным портала «Яндекс. Карты» (актуально на 19.36), автомобилисты попали в «дорожный капкан» на проспекте Салавата Юлаева в сторону аэропорта. Здесь скорость движения транспорта не превышает 3 км/ч.

Заторы также зафиксированы на улицах Заки Валиди, Цюрупы, Пушкина, Новомостовой, Октябрьской Революции, Коммунистической, Менделеева, Шафиева, Перспективной и 50 лет СССР.

Общая ситуация на дорогах по пробкам оценивается в четыре балла.