Фото: Олег Яровиков В Башкирии пройдет ежегодная операция «Трактор» Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

﻿В Башкортостане с 16 июля текущего года стартует ежегодная операция «Трактор». Месячник по профилактике нарушений в процессе эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним продлится до 17 августа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов.

Первостепенное значение при проверках будет уделяться исправности эксплуатируемых машин, соответствию номерных агрегатов регистрационным данным, а также порядку допуска лиц к управлению машинами. Пристальное внимание уделят безопасной эксплуатации не только самоходных машин, но и прицепов к ним.

Координировать проведение операции «Трактор» будут Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ и Управление ГИБДД МВД по РБ.