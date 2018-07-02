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2 июля Понедельник

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В Башкирии пройдет ежегодная операция «Трактор»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии пройдет ежегодная операция «Трактор» Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

﻿В Башкортостане с 16 июля текущего года стартует ежегодная операция «Трактор». Месячник по профилактике нарушений в процессе эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним продлится до 17 августа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов.

Первостепенное значение при проверках будет уделяться исправности эксплуатируемых машин, соответствию номерных агрегатов регистрационным данным, а также порядку допуска лиц к управлению машинами. Пристальное внимание уделят безопасной эксплуатации не только самоходных машин, но и прицепов к ним.

Координировать проведение операции «Трактор» будут Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ и Управление ГИБДД МВД по РБ.

Теги: операция «Трактор»
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