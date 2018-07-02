2 июля - 16 лет со дня трагедии над Боденским озером: в Уфе вспомнили всех погибших

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Ровно 16 лет назад, в ночь с 1 на 2 июля, в 23.35 по местному времени в небе над Германией из-за роковой ошибки диспетчера швейцарской фирмы SkyGuide столкнулись российский авиалайнер «Ту-154М» «Башкирских авиалиний» и грузовой «Боинг-757» почтовой службы DHL.

В этой катастрофе погиб 71 человек, в том числе 52 ребенка, они находились на борту российского самолета. Одаренные школьники летели на отдых в Испанию. Эта поездка была организована Комитетом Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, как поощрение за хорошую учебу и достижения в различных конкурсах и соревнованиях.Катастрофа унесла жизни всех, кто находился на борту обоих самолетов.На месте авиакатастрофы близ города Юберлинген установлен памятник «Die zerrissene Perlenkette» («Разорванная жемчужная нить»). В диспетчерской, откуда происходило управление трагическим рейсом, теперь всегда стоит живая роза. В ноябре прошлого года родные и близкие погибших детей и взрослых собрались на месте трагедии и высадили там в память о них кедровую рощу.

Почти все погибшие, дети и члены экипажа, похоронены рядом на южном кладбище Уфы. Там установлен памятник, изображающий улетающих в небо журавлей. Также в городе Юберлинген, над которым произошло крушение, местные власти установили памятник Die zerrissene Perlenkette» («Разорванная жемчужная нить»). Памятник погибшему экипажу стоит в аэропорту «Уфа». Возле всех мемориалов ежегодно проходят панихиды и возложения цветов. Сегодня родные и близкие погибших вновь встретились на кладбище в Уфе.