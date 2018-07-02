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2 июля Понедельник

Уфа   °

В Уфе за месяц из 26 торговых центров эвакуировали почти 6000 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе разработан  график проведения учебных тренировок по эвакуации людей из торгово-развлекательных центров. В пресс-службе Управления гражданской защиты города (УГЗ) сообщили, что по данному графику в июне прошли учения в 26-ти торговых комплексах, в ходе которых были эвакуированы более 5700 посетителей и сотрудников.

«Мероприятия проводились для организации безопасной и быстрой эвакуации людей. Особое внимание было обращено на работоспособность систем автоматической противопожарной защиты и дымоудаления, автоматической пожарной сигнализации, исправность источников противопожарного водоснабжения, свободное открывание запасных выходов из зданий, загромождение путей эвакуации различными предметами», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, отрабатывалась слаженность действий администраций торговых предприятий во время условных пожаров или других ЧС.

«С персоналом проведены инструктажи по способам и приемам тушения пожаров огнетушителями и алгоритмам по сообщению о пожаре», — отметили в УГЗ столицы и добавили, что учения по эвакуации в ТРК города будут продолжаться.
    

Теги: Управление гражданской защиты Уфы, эвакуция
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