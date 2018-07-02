В Уфимском нефтяном университете состоялось вручение дипломов с отличием

Фото: Андрей Старостин



















Фото: Андрей Старостин

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

2 июля состоялась торжественная церемония вручения дипломов с отличием выпускникам Уфимского государственного нефтяного технического университета.

В 2018 году красные дипломы Нефтяного университета получили порядка 900 его выпускников − бакалавров, специалистов и магистров.

Ежегодно, в день вручения дипломов с отличием, дипломы УГНТУ вручаются студентам, оставшимся без попечения родителей. Эта церемония давно уже стала традиционной, как по форме, так и по содержанию: к «подъёмным» от государства вуз добавляет денежную поддержку из своих внебюджетных средств.

27 человек − бакалавры, специалисты и магистры – получили дипломы, памятные подарки с символикой университета и тёплые слова напутствия.

«Для вас все дипломы, какого бы цвета они ни были – с отличием. Это результат вашего труда, ваших усилий, – сказал ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин. − Двери вашего «второго дома» будут всегда открыты. Мы поддержим вас в трудную минуту, мы порадуемся вашим успехам. В добрый путь!».

Церемония чествования выпускников, окончивших УГНТУ с отличием, состоялась в большом зале восьмого корпуса. Ребят пришли поздравить руководство вуза и факультетов, руководители предприятий – бывшие выпускники Уфимского нефтяного, преподаватели и, конечно, родители и друзья.

С напутственными словами и поздравлениями к выпускникам обратился ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин: «Уважаемые выпускники, сегодня вы делаете шаг во взрослую жизнь! Мы уверены, что высшее образование, полученное в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, станет надежным фундаментом в вашей успешной карьере».

К поздравлениям ректора присоединились руководители предприятий-партнеров: заместитель генерального директора по управлению персоналом «Газпром трансгаз Уфа» Д.А. Пономарев, генеральный директор ООО «Трубопроводстрой» А.В. Прилипко, заместитель генерального директора АО «Транснефть − Урал» А.Ф. Аминов, депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан, заместитель ген.директора «Некомерческая организация – Фонд «Региональный оператор РБ» А.Л. Шкляр, депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан В.А. Гимазетдинов, главный инженер-заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Р.Р. Усманов, ветеран нефтяной промышленности, член Президиума Совета ветеранов ПАО «АНК Башнефть» Э.А. Зайнетдинов.

«Вы получили блестящее образование в одном из лучших вузов России и у вас есть все предпосылки для того, чтобы стать прекрасными специалистами, руководителями производств, инженерами. Не бойтесь браться за любые дела!», − обратился к выпускникам заместитель генерального директора АО «Транснефть − Урал» А.Ф. Аминов.

С ответным словом от имени вчерашних студентов выступил Армен Гаспарян. Он выразил искренние слова благодарности родному университету, его руководству и своим преподавателям за опыт, терпение, знания и мудрость, которыми они делились на протяжении всего периода обучения в вузе.

Примечательно, что вручение дипломов этого года займет особое место в истории УГНТУ. Оно проходит в год юбилея. Опорный вуз России в 2018 году отметит свое 70-летие.

Выпускники УГНТУ – сегодня наиболее востребованные на рынке труда, обладают практическими навыками в нефтегазовой отрасли. Студентов переполняет гордость и радость от осознания того, что они овладели профессиями, о которых всегда мечтали.

Среди стотысячной армии специалистов, окончивших Уфимский нефтяной университет, немало руководителей ведущих предприятий нефтяной и газовой промышленности, научно-исследовательских институтов, видных работников науки, образования и культуры, государственных, политических и общественных деятелей.