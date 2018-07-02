В Башкирии стали известны имена абсолютных победителей конкурса юных сказителей «Урал батыр»

Фото: отдел образования Бурзянского района





Фото: отдел образования Бурзянского района

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии стали известны имена абсолютных победителей конкурса юных сказителей и исполнителей «Урал батыр», который прошел в Бурзянском районе.

В юбилейном 20-м по счету смотре приняли участие 48 сольных исполнителей и 20 фольклорных коллективов со всей республики. Участники рассказали наизусть эпос «Урал батыр» и представили инсценировки по эпическим сказаниям башкирского народа.

Торжественное закрытие творческого состязания напоминало отрывки из спектаклей. На сцене то и дело появлялись сказочные персонажи из эпоса: Урал батыр, Шульген, Хумай, Айсылу, Самрау, Янбирде, дивы, бык, змеи и многие другие.

Зрители и члены жюри отметили высокий уровень исполнения эпоса, актерское мастерство конкурсантов. Самому младшему сэсэну – Асману Рахмангулову всего пять лет, он представлял Куюргазинский район и свой детский сад в селе Ермолаево. Самый «старший» сэсэн – одиннадцатиклассница лицея-интерната из Давлекановского района Ильнура Сафина. Пять участников выучили эпос «Урал батыр», состоящий из более 4500 строк полностью.

Имена абсолютных победителей назвала министр образования РБ Гульназ Шафикова. Обладателями Гран-при стали сразу два участника: ученица 4 класса Новобайрамгуловского филиала средней общеобразовательной школы имени А.С.Исхакова Учалинского района Ляйсан Золотарева, известная всем как финалистка Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» и ученица 9 класса Башкирской гимназии-интерната №2 имени Ахмет-Заки Валиди Ишимбайского района Гульсасак Шарипова.

Призеров конкурса определили в 3-х возрастных группах: среди обучающихся 1-4, 5-7, 8-11 классов. Первое место заняли Гулгина Суванова из Куюргазинского, Галия Шарипова из Ишимбайского, Гульназира Махмутова из Зилаирского районов. Второе место присуждено Миляуше Дусиевой из Бакалинского, Саре Истяковой из Бурзянского, Ильнуре Сафиной из Давлекановского районов. Третьего места удостоились Лениза Шайхетдинова из Учалинского и Ляйсан Утябаева из Белорецкого районов.

Победителями второго тура – инсценировок стали фольклорный коллектив средней школы деревни Старосунасипово Бурзянского района. На втором месте — представители башкирской гимназии Учалинского района и лицея №4 Баймакского района. Третье место – у Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 имени Рами Гарипова и стерлитамакской гимназии №3 имени Джалиля Киекбаева.

Победители и призеры республиканского конкурса награждены Почетными грамотами Министерства образования РБ и ценными подарками.