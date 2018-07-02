Выпускница уфимской гимназии стала единственной стобалльницей на ЕГЭ по литературе

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Выпускница уфимской гимназии №16 Софья Исмагилова набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Она стала единственной стобалльницей в Башкирии, набравшей наивысший балл по этому предмету.

«Я занималась с репетитором из Санкт-Петербурга по скайпу, которую изначально попросила давать мне больше информации, чем того требуют на ЕГЭ. Мы провели несчетное количество уроков, начиная с октября. Помимо литературы, сдавала ещё русский язык, набрала 91 балл и английский язык. Результат последнего пока не знаю, — призналась Софья. – Честно говоря, я рассчитывала на 90+, а о 100 баллах могла только мечтать! Мечты сбываются! Главное — верить!»

Софья планирует поступить в Санкт-Петербургский государственный университет.

Кстати, в 2017 году было пять стобалльников.

Экзамен по литературе писали 859 выпускников. 71 человек получил от 81 и более баллов. В прошлом году высокобалльников было 49, но и экзамен сдавали 959 человек.

По биологии, которую выпускники школ писали 18 июня, стобалльников в республике нет. В ЕГЭ участвовали 3617 человек. Число высокобалльных работ — 181.

Таким образом, на сегодняшний день в Башкортостане 52 стобалльника.

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