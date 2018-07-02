В Уфе из-за коммунальной аварии без холодной воды остались десятки домов
В Уфе из-за коммунальной аварии без холодной воды остались десятки домов Фото: Из открытых источников
УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В понедельник, 2 июля, в Советском районе Уфы произошла коммунальная авария. В результате десятки жилых домов остались без холодного водоснабжения.
Аварийное отключение зарегистрировано:
пр. Октября, 44/1 ,46/1, 46/12, 48, 48/1, 48/2, 50, 52/1, 52/2, 54– 5 эт.
ул. Комсомольская, 93, 97а — 2 эт.
ул. Малая Тихорецкая, 1, 3 — 2 эт.
ул. 50-летия Октября, 24, 26 — 2,3 эт.
детский сад №116 — ул. Комсомольская, 81/1;
музыкальная школа №11 — проспект Октября, 50/2.
Сотрудники «Уфаводоканала» выясняют причины произошедшего.