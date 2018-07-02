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2 июля Понедельник

Уфа   °

Уфимцев приглашают сдать макулатуру и помочь больному ребенку

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

5 июля в Уфе на территории сада культуры и отдыха им. С. Т. Аксакова состоится экологическая акция по сбору макулатуры «Сохрани дерево!» среди трудящейся молодежи организаций и предприятий города. Организуют мероприятие городской Центр содействия занятости молодежи и Совет трудящейся молодежи Уфы.

Мероприятие проводится ежегодно, в прошлом году удалось собрать более двух тонн макулатуры.

В этом году акция будет проходить под лозунгом «Сдавай макулатуру — повышай танцевальную культуру». Самые активные участники будут награждены дипломами организаторов и призами от партнеров. Все вырученные средства будут направлены на лечение семилетнего Эльдара Сафронова, страдающего тяжелой формой ДЦП.

Утилизация макулатуры имеет большое значение для планеты. Тонна макулатуры может уберечь от уничтожения 20-25 деревьев, а переработка такого сырья считается более чистым процессом с меньшими выбросами в атмосферу.

Теги: экологическая акция
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